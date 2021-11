23-Jähriger schwer verletzt : Schlägerei am Europaplatz

Am Europaplatz haben sich am Mittwochabend zwei Gruppen von Männern verprügelt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Jugendliche und Montagarbeiter gerieten am Mittwochabend in Streit. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 23-Jähriger mit einem Pflasterstein am Kopf getroffen wurde.

Am Europaplatz ist es am Mittwoch gegen 19.15 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der ein 23-Jähriger schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit.

Zwei Gruppen (Jugendliche und Montagearbeiter) trafen an dem Abend anscheinend zufällig aufeinander. Dann soll aus der Gruppe von Jugendlichen ein Knallkörper in Richtung der anderen Gruppe geworfen worden sein. Dies führte zur körperlichen Auseinandersetzung untereinander. Im Verlauf der Schlägerei wurde ein 23-Jähriger mit einem Pflasterstein am Kopf getroffen.

Nur kurze Zeit später wurden Beamte der Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam und eilten zu den Männern. Die Jugendlichen flohen in unterschiedliche Richtungen. Einer von ihnen konnte aber von den Bundespolizisten gestellt und zur Wache gebracht werden.

Der 17-Jährige wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigte übergeben und entlassen. Der 23-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.