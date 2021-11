Berufe in Mönchengladbach : Lehrlinge werden immer älter

Mönchengladbach Mehr Auszubildende als 2020 – das ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in der Stadt Mönchengladbach. Und doch haben einige Bereiche Sorgen.

Für die Generation der Großeltern war es noch normal, nach dem Besuch der Volksschule in der Regel mit 14 Jahren eine Lehre zu beginnen. Für die Generation der Eltern stieg das Alter, um erste Schritte im Berufsleben zu machen, schon auf 16 Jahre. Heutzutage sei es keine Seltenheit, junge Menschen im Alter von 20 Jahren zum Start ihrer Ausbildung zu begrüßen. „Wir beobachten, dass die Entscheidung für eine Ausbildung immer weiter nach hinten verlagert wird. Mehr als die Hälfte der gemeldeten Bewerber waren 2021 über 20 Jahre alt, davon 12,4 Prozent über 25 Jahre“, sagte Susanne Käser von der Arbeitsagentur Mönchengladbach bei der Vorstellung des Ausbildungsmarktes in Mönchengladbach und der Region mit Vertretern der Kreishandwerkerschaft und der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Die heutige Generation achte stärker auf die so genannte Work-Life-Balance. Das bedeutet, sie legt mehr Wert darauf, Privatleben und Erwerbsleben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Auslandserfahrungen, soziale Engagements, Selbstverwirklichung und vieles mehr spielen eine Rolle. Urlaub und Freizeit, Gehalt und Sinnhaftigkeit der Beschäftigung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz rücken stärker in den Fokus als noch vor Jahren und Jahrzehnten. Das hat Konsequenzen. Es gibt Berufe in Handwerk, Handel und Industrie, für die es nicht mehr genug Bewerber gebe, sagten IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.