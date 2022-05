Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 31. Mai 2022) : Gesundheitsamt meldet mehr als 500 Neuinfektionen

Bundesweit sind laut RKI 61.889 neue Covid-Fälle nachgewiesen worden – 12.858 davon in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Zahl der akut infizierten Bürger steigt wieder an. Auf den hiesigen Intensivstationen werden wieder Covid-19-Patienten behandelt. Der Überblick.

751 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 31. Mai 2022. Am Vortag lag der Wert noch mit 695 etwas niedriger. Weiter meldet die Stadt den Nachweis von 511 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt damit stabil. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert mit 208,7 (Vortag: 208,3) an. Der bundesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 201,7 (Vortag: 189,0) und der Landesschnitt bei 213,6 (Vortag: 202,7). Der Kreis Coesfeld hat mit 406,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die höchste Inzidenz – und der Kreis Olpe mit 103,5 die niedrigste.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 31. Mai, 11.18 Uhr) drei Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt, von denen zwei invasiv beatmet werden. 13 der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 15,9 Prozent. Landesweit sind 12,7 Prozent der Intensivbetten (643 von 5061) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 1,95 an. Am Vortag wurde der Wert auf 1,85 beziffert, nachträglich aber durch Nachmeldungen auf 2,42 korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt bei 1,74 (Vortag: 1,83 gemeldet, auf 2,27 korrigiert).