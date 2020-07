450-Euro-Jobs in Corona-Pandemie : Mehr als 26.000 Minijobber in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Corona-Krise hat viele Beschäftigte in Mönchengladbach hart getroffen. In dieser Woche legt die Agentur für Arbeit neue Zahlen zum Arbeitsmarkt vor.

Nun warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Mönchengladbach davor, dass Tausende geringfügig Beschäftigte ihre Minijobs entweder verloren haben oder dies noch könnten in der Corona-Krise. „Da Minijobber keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen, entfällt ihr Anspruch auf Kurzarbeitergeld“, warnt der DGB in einer Mitteilung und legt Zahlen für die Stadt vor.

An der Spitze der Minijobber stehen in Mönchengladbach – wenig überraschend – Reinigungskräfte. 4425 Gladbacher waren geringfügig als Gebäudereiniger beschäftigt, von ihnen dürften viele ihren Job verloren haben. Allein in Hotels und Gaststätten waren sie wegen der angeordneten Schließungen nicht mehr gefragt. In Verkaufsberufen gab es in Mönchengladbach 2886 Beschäftigte, in der Gastronomie 2816, in Büro und Sekretariat 2188 und im Bereich Verkehr und Logistik 1844.