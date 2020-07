Konzert in Mönchengladbach : Pietro Lombardi zeigt sich etwas aus der Übung

Mönchengladbach Am Sonntag trat Pietro Lombardi beim Strandkorb Open Air im Sparkassenpark auf. Trotz Texthänger – das Publikum feierte den Ex-DSDS-Kandidat bei seinem Auftritt.

Den Lombardi-Fans schienen die ungewöhnlichen Umstände nichts auszumachen. Vor ihren Strandkörben hob das vorrangig weibliche Publikum die Arme in die Luft, bewegte seine Hüften und sang bei Song wie „Cinderella“ oder „Señorita“ kräftig mit. Schon beim Support-Act Orry Jackson, der Songs von Bands und Künstlern wie Justin Bieber, den Kings of Leon oder Philipp Poisel coverte, wurde den Besuchern 20 Minuten lang kräftig eingeheizt.

Das Konzert am Sonntagabend war das fünfte aus der neuen Strandkorb-Reihe, das restlos ausverkauft ist. Sogar ein Zusatztermin findet am 12. September dieses Jahres statt. Unter regulären Umständen bedeutet „ausverkauft“ im Sparkassenpark, dass rund 21.000 Menschen eine Veranstaltung besuchen. Beim Strandkorb Open Air sind es circa 900.

Es wird sowohl auf genügend Abstand geachtet als auch darauf, dass in jedem Strandkorb Desinfektionsmittel bereitsteht. Die Tickets sind personalisiert, sodass es im Falle einer Infektion zu einer Rückverfolgung kommen kann. „Auch beim Personal mussten wir etwas sparen. Beispielsweise sollen am Eingang oder in der Gastronomie nicht mehr so viele verschiedene Mitarbeiter gleichzeitig stehen.“

Dass das Publikum nun vermehrt in kleinen Grüppchen beisammensteht und nicht so nah an die Bühne kommt, machte Lombardi offensichtlich selbst wenig aus. Nachdem die Fans ihn anfeuerten, auf die Bühne zu kommen und er seine ersten beiden Song spielte, wurde er sichtlich emotional – „es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich das Publikum mitsingen höre“, so Lombardi, „und das ist einfach schön.“