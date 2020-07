Start ins Ausbildungsjahr in Mönchengladbach : Corona erschwert den Weg zur Lehrstelle

Dominik Zagrovic aus Venn ist Auszubildender bei der Ruuga GmbH. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Schon in normalen Zeiten ist auf dem Weg zum Ausbildungsplatz mitunter Ausdauer nötig. Die Folgen der Pandemie machen es Bewerbern noch schwerer. Zwei, die es geschafft haben, berichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Bauch

Mitte Juli sind noch rund 800 offene Ausbildungsplätze in der IHK-Lehrstellenbörse der Region Mittlerer Niederrhein zu finden. Die IHK rät Ausbildungsinteressierten, die noch keine Stelle finden konnten, sich nicht nur auf eine bestimmte Ausbildung zu fixieren, sondern auch interessante Alternativen in Betracht zu ziehen und sich in Nachbarstädten zu bewerben. Von 1878 Bewerbern sind bereits 1036 junge Mönchengladbacher mit einer Ausbildungsstelle versorgt. Zwei von ihnen berichten über ihre Suche nach einer Ausbildungsstelle und über Schwierigkeiten, die aufgrund der Corona-Krise aufgetreten sind.

Sayed Moheudin, 33 Jahre, Adhesivo Etiketten Trotz seines ungewöhnlichen Alters für einen Auszubildenden hat sich der 33-jährige Sayed Moheudin dazu entschiedenen, eine Ausbildung als Bürokaufmann bei Adhesivo Etiketten zu beginnen. Seinen Schulabschluss hat er auf dem zweiten Bildungsweg erlangt. Zuletzt hat Moheudin für Amazon gearbeitet und viereinhalb Jahre als ehrenamtlicher Dolmetscher in der Flüchtlingshilfe. „Gerade in der Flüchtlingsarbeit sind kaufmännische Fähigkeiten oft sehr wichtig“, sagt Moheudin. „Die Ausbildungssuche während Corona ist anders gelaufen, als ich es mir gewünscht habe. Ansprechpartner der verschiedenen Unternehmen, bei denen ich mich beworben habe, waren oft in Kurzarbeit und nicht erreichbar. Behörden und Hochschulen hatten geschlossen. Teilweise musste ich bis zu sechs Wochen warten, um alle Unterlagen zu bekommen. Dieses Hinterherlaufen hat mich persönlich schon ein wenig demotiviert“, sagt er. Und: „Den persönlichen Kontakt bei einem Vorstellungsgespräch finde ich sehr wichtig, oft war leider nur ein Telefonat möglich. Umso glücklicher bin ich darüber, dass ich mich Ende Juni persönlich bei Adhesivo vorstellen konnte und doch noch alles geklappt.“ Bei der Suche hat Moheudin besonders viel Wert auf ein kollegiales Miteinander in einem kleinen Team gelegt und auch darauf, dass er sich selbst mit dem Unternehmen identifizieren kann. Nach der Ausbildung möchte er gerne studieren.

Sayed Moheudin macht eine Ausbildung zum Bürokaufmann beim Unternehmen Adhesivo Etiketten. Foto: bauch, jana (jaba)

Info IHK bringt Bewerber und Firmen zusammen Passgenaue Besetzung Schüler auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz können sich auch an die Vermittler des Projekts „Passgenaue Besetzung“ der IHK-Ausbildungs GmbH wenden. Sie beraten die Jugendlichen und vermitteln sie an mögliche Ausbildungsbetriebe. Für Mönchengladbach ist Karsten Moschek (Tel. 02161 241-118, E-Mail: karsten.moschek@mittlerer-niederrhein-gmbh.ihk.de) zuständig. www.schule-wirtschaft-ihk.de Ausbildungsatlas Der IHK-Ausbildungsatlas „Job & Karriere“ bietet neben Tipps zum Thema Ausbildungsplatzsuche auch eine Auflistung einer Vielzahl von Ausbildungsbetriebe in der Region. www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/8261

Dominik Zagrovic, 20 Jahre, Ruuga GmbH Dominik Zagrovic hat sein Abitur im vorigen Jahr absolviert. Da er sich nach der Schule nicht sicher war, in welchem Bereich er arbeiten möchte, hat er Verschiedenes ausprobiert. Den Bereich Ecomerce, auf den er zufällig bei einem Job gestoßen ist, hat sein Interesse geweckt. „Die Ausbildungssuche in den letzten Monaten war anders als erwartet. Viele Unternehmen haben sich erst sehr spät oder auch gar nicht zurückgemeldet. Trotz der Corona-Lage hat sich das Unternehmen Ruuga noch am selben Tag, an dem ich meine Bewerbung versendet habe, zurückgemeldet. Schon in der darauffolgenden Woche hatte ich das Bewerbungsgespräch und kurz darauf die Zusage. Ich wurde gut über meine Aufgabenbereiche informiert und glaube nicht, dass ich mit unerwarteten Überraschungen rechnen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dort aktiv mit der Ausbildung auseinandersetzen kann und Aufgaben bekomme, durch die ich viel lerne“, sagt Zagrovic. An dem Unternehmen Ruuga schätzt der 20-Jährige die Firmenphilosophie. „Das Team ist jung und vielfältig. Alle arbeiten auf Augenhöhe zusammen, das habe ich schon während meines Praktikums in den letzten beiden Wochen gemerkt.“