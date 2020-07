Gastbeiträge zur wirtschaftlichen Situation : Rheydt neu denken

Der Marienplatz in Rheydt mit Kaufhof im Jahr 1980. Foto: Peter Hoeveler

Mönchengladbach Die Stadt muss in Rheydt Gebäude kaufen und investieren, um den Niedergang der Innenstadt zu stoppen, sagt Bezirksvorsteherin Barbara Germann. Auch der Gastautor Mark Nierwetberg vom Verein Next MG ist überzeugt: „Rheydt muss neu gedacht werden.“

Die Nachrichten der letzten Wochen waren frustrierend. Die großen Ketten verlassen die Rheydter Innenstadt. Erst C & A, dann Saturn, Karstadt, jetzt Real – und sogar McDonalds hat seine Filiale im Herzen von Rheydt geschlossen. Seit Jahren erleben wir in der Rheydter Innenstadt eine Abwärtsspirale, die auch durch die Investitionen auf dem Rheydter Markt nicht aufgehalten werden konnte.

Barbara Gersmann Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Sicherlich ist das auch der allgemeinen Lage von Stadtzentren geschuldet. Man muss erkennen, dass sich das Einkaufsverhalten geändert hat und die Menschen nicht mehr überwiegend zum Einkaufen in die Innenstadt fahren, sondern sich vieles bestellen; das fängt bei Büchern und Kleidung an und hört bei Lebensmitteln auf. Trotzdem muss man auch so ehrlich sein zu sagen, dass die – auch von mir – beschlossenen Konzepte für die Rheydter Innenstadt gescheitert sind. Sie haben zur Belebung nicht ausgereicht.

Wenn wir uns die Sozialdaten in der Rheydter City ansehen, stellen wir fest, dass dort viele Menschen leben, die ihr Geld aus staatlichen Transferleistungen (Arge) beziehen. Diese Menschen leben dort, weil der Wohnraum günstig ist. Dieser Wohnraum ist günstig, weil dies oft alter, nicht sanierter Wohnraum ist, für den keine hohen Mieten verlangt werden können. Für die Besitzer und Unternehmen, die dort Wohnraum ihr Eigentum nennen, lohnt es sich nicht, diesen zu sanieren und mit höheren Mieten auf den Markt zu bringen.

Ich bitte, mich hier nicht misszuverstehen. Ich möchte nicht die Rheydter Innenstadt in eine Innenstadt verwandeln, die aus nur hochwertigem Wohnraum besteht und in der sich nur Menschen eine Wohnung leisten können, die sich eben auch hohe Mieten leisten können. Ich glaube allerdings: Wenn man möchte, dass die Rheydter Innenstadt funktioniert, muss auch in der Rheydter Innenstadt selbst Kaufkraft vorhanden sein. Das heißt, ich brauche eine vernünftige Mischung von günstigem und hochwertigem Wohnraum.

Ich habe in den letzten Jahren auch einsehen müssen, dass Appelle an die Eigentümer bzw. die Unternehmen, die dort Wohneigentum haben, nicht ausreichen. Ich glaube daher, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir es ernst meinen mit der Rettung der Rheydter Innenstadt. Wenn wir es ernst meinen, wird der Weg nur darüber führen, dass die Stadt oder städtische Töchter Wohnraum in Rheydt aufkaufen und in Begleitung entsprechender Planung Investoren finden, die hier auch hochwertigen Wohnraum schaffen. Nur so wird man einen guten Mix der Einkommensstruktur erreichen können und nur so wird – perspektivisch – die Rheydter Innenstadt überleben können.

Die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG hat schon den Bahnhof und das ehemalige KIK-Gebäude gekauft. Auf dem ehemaligen KIK-Gelände könnte zum Beispiel relativ kurzfristig hochwertiges Seniorenwohnen realisiert werden. In der Innenstadt von Alt-Gladbach ist dies jüngst durch die Stadt und ihre Tochter EWMG an der Aachener Straße so durchgeführt worden. Es wurden marode Häuser gekauft und die Grundstücke an einen Investor verkauft, der dort jetzt 32 Mikro-Apartments und ein Boardinghaus neu baut.

Ein zweiter Ansatz könnte sein, eine konzertierte Aktion zur Ansiedlung von neuen Geschäften zu starten. Wenn man sich die Rheydter Innenstadt anschaut, so hat man immer noch einen überdurchschnittlichen Anteil von inhabergeführten Geschäften. Das ist die Kernkompetenz von Rheydt, und diese gilt es zu stärken. Eine Möglichkeit wäre, wenigstens zehn bis 15 neue Geschäfte anzusiedeln und sehr gezielt auf für die Rheydt attraktiven Angebote zuzugehen. Das kann ein hochwertiger Schreib- und Papierladen, ein Laden für Kinderspielzeug und Baby- und Kleinkindausstattung, das kann ein Laden für Musikinstrumente oder für hochwertige Mode in großen Größen sein. Wichtig ist, dass es ein Laden ist, der wegen Qualität und Beratung eben nicht durch Onlineeinkaufen ersetzt werden kann. Hier muss man vor allen Dingen in das Rheydter Umland schauen, in dem es Geschäfte gibt, die – sich ihrer Stammkunden sicher – in die Außenbezirke gehen, weil dort die Mieten günstiger sind. Sie aber ziehen eine Klientel an, deren Kaufkraft ich gerne in der Rheydt Innenstadt sehen würde.

Für solche Einzelhändler muss es sich allerdings auch lohnen, in die Rheydter Innenstadt zu kommen, und so führt der Weg auch hier nur über eine Subvention wie die Übernahme der Miete durch die Stadt für die ersten zwei Jahre. Wie genau eine solche Förderung aussehen kann, welche Geschäfte genau angesprochen werden müssen, welche Gebäude genau gekauft werden müssen, all das wird Politik in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren diskutieren und entscheiden müssen.

Man muss ehrlich genug sein jetzt zu sagen, dass wir mit den bisherigen Konzepten gescheitert sind. Auch ich war in den letzten sechs Jahren oft zweckoptimistisch. Natürlich steckt man Rückschläge ein. Da es keine Option ist, den Kopf in den Sand zu stecken, betont man die Stärken und Fortschritte, die es ja auch ohne Frage gegeben hat. Ich bin aber überzeugt, dass es nur diese Option gibt, das Sterben des Rheydter Zentrums aufzuhalten: Kauf und Sanierung von Wohnraum durch die Stadt bzw. die städtischen Töchter und eine stark subventionierte Aktion zur Ansiedlung von frequenzbringenden Geschäften. Wenn man die Rettung der Rheydter Innenstadt wirklich will, gibt es keine Alternative.

Gastautorin Barbara Gersmann ist Bezirksvorsteherin im Stadtbezirk Süd.

Es ist ein Schock für Rheydt. Aber der Schock war absehbar: Karstadt am Markt wird wohl schließen und dem real-Supermarkt an der Moses-Stern-Straße steht dasselbe Schicksal bevor. Aus vielen Schaufenstern in den Innenstädten von Rheydt und Mönchengladbach schreit einen schon seit Jahren der Leerstand an. Wo es Belegung gibt, ist diese immer öfter im eher preiswerten Segment angesiedelt. Aber das ist nicht nur in Mönchengladbach und Rheydt so, daher war der Schock absehbar. In Deutschland zeigt sich, was über den Einzelhandel in den USA schon wie ein Tsunami hereinbricht: eCommerce und digitale Plattformen locken immer mehr Käuferinnen und Käufer ins Internet. Vor allem jüngere Zielgruppen nutzen diese Form des Einkaufens – sie werden dieses gelernte Verhalten nicht mehr fundamental ändern.

Mark Nierwetberg Foto: Ilgner Detlef (ilg)

In Mönchengladbach und Rheydt zeigen jetzt alle mit dem Finger auf alle anderen, um einen Schuldigen ausfindig zu machen: Politik, Verwaltung, Betreiber, Immobilienbesitzer, Kunden – alle sagen, der andere sei schuld. Das stimmt so nicht. Es ist der Strukturwandel der Digitalisierung der unsere Innenstädte auffrisst.

Es vollzieht sich seit Jahren ein Strukturwandel im Handel, der durch die Corona-Krise nur noch beschleunigt wurde, aber er war vorher schon da. und er hat mit der Digitalisierung der Wirtschaft mehr zu tun als mit den Entscheidungen der Politik und der Verwaltung: Experten nennen moderne Konsumenten Hybridkonsumenten, das heißt sie kaufen Online und im stationären Handel ein. Fast jede und jeder von uns kauft auch Online ein: Einige von uns tätigen nur 10 Prozent, andere 20 Prozent ihrer Einkäufe online, aber diese Prozente fehlen am Ende, um die Innenstädte von Rheydt und Mönchengladbach dauerhaft zu 100 Prozent mit qualitativ hochwertigem Einzelhandel zu füllen.

Die Entwicklung ist eindeutig erdrückend: Der Umsatz im Online-Handel ist in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland laut des Handelsverbands Deutschland (HDE) von 15,6 Milliarden Euro auf 57,8 Milliarden Euro gestiegen, der Anteil des Online-Handels am Gesamthandel ist von 3,7 Prozent in 2009 auf 10,9 Prozent in 2019 gestiegen (HDE Online-Monitor 2020).

Es mag für einige in der Stadt eine unbequeme Wahrheit sein, aber die Götterdämmerung des Einzelhandels ist in vollem Gange – wir müssen der Realität ins Auge blicken, Mönchengladbach und Rheydt werden in Deutschland kein gallisches Dorf des blühenden Einzelhandels alter Schule sein. Der Wandel der Zeit erfordert ein Umdenken und es müssen alle umdenken: Politik, Verwaltung, Betreiber, Immobilienbesitzer und Kunden.

Liebe Immobilienbesitzer, Mietpreise für Einzelhandelsflächen von 20 Euro den Quadratmeter aufwärts sind Vergangenheit. Liebe Betreiber, Konzepte „alles für alle“ sind passé, Qualität und regionale besondere Produkte, lokal produziert werden überleben. Liebe Politik und Verwaltung, die Entwicklung von Innenstädten muss neu gedacht werden – die Droge Einzelhandel ist aufgebraucht, noch mehr neue Flächen in Neubauprojekten werden das Problem eher verschärfen als lösen. Liebe Kunden, ihr wollt Belebung in euren Innenstädten? Euer Kaufverhalten ist der größte Hebel in dieser Entwicklung.

Wir brauchen für die Innenstädte von Mönchengladbach und Rheydt neue Konzepte: Gerrit Heinemann, Professor für Handel an der Hochschule Niederrhein, bringt es mit seinem Zitat auf Spiegel Online auf den Punkt: abreißen, zurückbauen, Fußgängerzonen verkleinern und dann die Baunutzungsverordnungen so ändern, dass Wohnen in der Innenstadt wieder möglich werde. „Es macht ja keinen Sinn, Leerstand in der Innenstadt zu haben, aber Wohnraum dringend zu brauchen“, sagt Heinemann. „Lieber eine schöne Schlafstadt, als eine hässliche Einkaufsstadt.“ Das braucht Mut zum Wandel auf allen Seiten.

Wir müssen in der sich digitalisierenden Wirtschaft Innenstadt neu denken. Wenn wir von Verödung sprechen, dann meinen wir damit, dass es keinen Einzelhandel und Konsumangebote gibt. Da machen wir schon den ersten Fehler. Wer sagt, dass eine Innenstadt immer mit Konsumbetrieb gleich zu setzen ist? Warum soll es in der Innenstadt nicht mehr Fläche für Arbeit, Kunst und Kultur geben? Warum sollen sich in ehemaligen Ladenlokalen nicht kleine Agenturen ansiedeln oder Bürogemeinschaften, die Menschen zum Arbeiten in die Stadt holen?

Warum denken wir nicht über Event- und Veranstaltungsflächen für Ausstellungen und Events oder anderes in der Innenstadt nach? Heißt Ödnis nur Abwesenheit von Konsumangeboten?

Aber auch der Handel muss sich wandeln, wenn er eine Zukunft haben will. Wir brauchen in Mönchengladbach eine Diskussion, wo wir hinwollen – und die Einsicht, dass das Ideal „solvente Mieter aus dem Einzelhandel“ am Markt nicht mehr in ausreichender Menge verfügbar ist.

Die Wirtschaft 4.0 hat einen Strukturwandel in Gang gesetzt, der auch unsere Innenstädte verändern wird. Wir sollten in Mönchengladbach Vorreiter dieser Entwicklung werden, daher brauchen wir ein Umbauprogramm, das Anreize für Immobilien-Besitzer schafft, Einzelhandelsflächen in eine neue Nutzung zu überführen – und sich damit von den hohen Renditen zu verabschieden.