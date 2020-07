Wandelkonzert im Paul-Schneider-Haus : Große Begeisterung bei Musiker und Gäste

Mönchenglabach Das Streichquartett „Frisch gestrichen“ startete mit dem Paul-Schneider-Haus das Wandelkonzert. Zu Beginn starteten die fünf Musiker mit der Eurovisionshymne.

Für die Zuschauer gibt es ein musikalisches Menü. Das Streichquintett „Frisch gestrichen“ serviert Lento Lasagne Lambrusco und Tango Tartuffo et Tagliatelle. Dann geht es mit Lord of the Dance auf die irische Insel. „Humor in der Musik ist wichtig. Viele Komponisten mochten das auch“, sagt Dagmar Benedix. In der Pause verteilen die freiwilligen Helfer Kaffee und selbstgemachte Süßigkeiten. Das lassen sich auch Karin Schmidt und ihre Begleiterin Brigitte Donk schmecken. „Ich finde es einfach wunderbar hier und bin schon beim ersten Konzert dabei gewesen. Ich gehe gern in Konzerte“, sagt Karin Schmidt. „Es ist eine ganz besondere Atmosphäre hier“, ergänzt Brigitte Donk.