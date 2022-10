Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 25. Oktober 2022) : Stadt meldet 358. Covid-Todesfall seit Pandemiebeginn

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt unter dem Landes-, aber über dem Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1937 ist im Krankenhaus gestorben. Weiter meldet das Gesundheitsamt mehr als 700 Neuinfektionen über das Wochenende. Die Werte im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag, 25. Oktober 2022, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Laut der Mitteilung ist ein nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Mönchengladbacher (Jahrgang 1937) im Krankenhaus gestorben. Es ist der 358. Todesfall seit Beginn der Pandemie.

Laut Stadt sind aktuell 2169 Bürger nachweislich infiziert. Am Freitag lag der Wert mit 2516 noch deutlich höher. Über das Wochenende – also für den Zeitraum von Samstag, 22. Oktober, bis Dienstag, 25. Oktober, – sind 732 Neuinfektionen registriert worden. Dem gegenüber stehen 1078 Fälle, in denen Infizierte wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist seit Freitag (629,8) ebenfalls gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstag mit 604,6 an. Der landesweite Durchschnitt liegt mit 612,2 etwas höher und der Bundesschnitt mit 570,2 niedriger.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 25. Oktober 2022, 10.18 Uhr) fünf Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Ein Patient wird invasiv beatmet. Fünf der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 6,3 Prozent. Landesweit sind 9,5 Prozent der Intensivbetten (470 von 4955) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 11,23 an. Der Bundesschnitt liegt demnach bei 11,88. Die Werte werden in der Regel durch Nachmeldungen nachträglich nach oben korrigiert.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 104.274 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 101.747 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

(capf)