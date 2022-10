Anmeldung für FIFA-Turnier ab sofort möglich : Mönchengladbach sucht bestes Fußballteam an der Konsole

Die Stadt Mönchengladbach richtet ein FIFA-Turnier aus. Foto: dpa/Christophe Gateau

Esport Die Stadt Mönchengladbach richtet im November und Dezember ein FIFA-23-Turnier für Zweierteams auf der Playstation aus. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Wie das Turnier genau ablaufen soll und auf welchen Preis sich die Sieger freuen dürfen.

Seit knapp vier Wochen ist mit FIFA 23 vom Spielehersteller EA Sports der neue Teil der beliebten Videospielreihe auf dem Markt. Nach eigenen Angaben zählte der Titel auf der Playstation, der Xbox und dem Computer bereits sieben Tage nach Veröffentlichung weltweit 10,3 Millionen Spieler.

Gleichzeitig ist mit der Zahl der Spieler auch der Esport-Bereich in den vergangenen Jahren angewachsen – also der Bereich, in dem professionelle Spieler in Computer- und Videospielen gegeneinander antreten. Mittlerweile werden Welt- und Deutsche Meisterschaften nicht mehr nur auf dem Fußballplatz, sondern auch an der Konsole ausgetragen.

Und auch die meisten Fußball-Bundesligisten haben neuerdings professionelle FIFA-Spieler in ihren Reihen, die dann unter dem Vereinslogo an Meisterschaften teilnehmen. Für die Borussia geht beispielsweise Yannick Reiners (bmg_jeffryy) mit dem Controller auf Titeljagd.

Lesen Sie auch Überraschende Studie : eSport ist gesund

Im kleinen Rahmen möchte nun auch die Stadt Mönchengladbach ein Esport-Turnier für Fifa 23 ausrichten. Geplant ist ein Modus mit Zweierteams, gespielt wird an der Playstation 4. Die Teilnahme ist für alle ab 13 Jahren möglich. Am 19. und 26. November finden die Vorrunden des „eSports Cup Mönchengladbach“ statt: am 19. November von 13 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Rheydt, eine Woche später von 10 bis 14 Uhr in der Pop-up-Bib im Vitus Center.

Die Finalrunde steigt dann an zwei Tagen im Dezember. Das Achtelfinale ist für den 3. Dezember (13 bis 17 Uhr) in der Stadtbibliothek angesetzt, alle Runden vom Viertelfinale bis zum Endspiel werden am 17. Dezember (10 bis 14 Uhr) erneut im Vitus Center stattfinden. Als Hauptpreis ist FIFA 23 für die Konsole der Wahl ausgeschrieben.