Politik in Mönchengladbach : Neues Wahlkreisbüro der Grünen in Rheydt eröffnet

(v.l.) Lena Zingsheim-Zobel, Ricarda Lang und Kathrin Henneberger von den Grünen bei der Eröffnung des neuen Wahlkreisbüros. Foto: Markus Rick Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Am Wochenende eröffneten die Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger und die Landtagsabgeordnete Lena Zingsheim-Zobel ihr Wahkreisbüro in der Rheydter Innenstadt. Glückwünsche erhielten sie nicht nur von Freunden und Kollegen. Auch Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, reiste aus Berlin an.

Von Eva Baches

Das neue Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerinnen Kathrin Henneberger und Lena Zingsheim-Zobel liegt mitten in der Rheydter Innenstadt auf der Hugo-Preuß-Straße 37. Es soll gut erreichbar und ein Ort der Begegnung sein. Das spiegelt sich auch in der Einrichtung des nun eröffneten Raums wider: Er ist offen und hell gestaltet, in der Mitte steht ein Raumtrenner. Eine kleine Sitzecke am Fenster und eine weitere hinten im Raum laden Besucher zu Gesprächen ein. Der Standort direkt im Zentrum von Rheydt sei bewusst gewählt worden, betonte die Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete Lena Zingsheim-Zobel.

Pläne für das Büro gibt es bereits einige: „Ich möchte in Zukunft Autorinnen einladen, um mit ihnen wissenschaftlich zu Themen wie Wasser, das für unsere Region mit dem Tagebau wichtig ist, zu diskutieren. Ich werde auch eine Bürgersprechstunde anbieten“, sagte Kathrin Henneberger, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Das Wahlkreisbüro soll nach ihr auch für Vereine und Veranstaltungen offen stehen. Zudem ist eine Spielecke für Kinder geplant.

Zingsheim-Zobel begrüßte, dass viele der Einladung zur Eröffnung des Wahlkreisbüros, auch parteiübergreifend, gefolgt seien. „Es ist total schön, dass so viele Leute gekommen sind“, sagte die Landtagsabgeordnete. Ehrengast bei der Eröffnung war die Bundesvorsitzende der Grünen Ricarda Lang, die aus Berlin angereist war, um den Mönchengladbacher Politikerinnen zu gratulieren. „Ich wünsche ihnen, das die Bürger den Raum nutzen, dass es ein belebter Ort wird“, sagte sie.