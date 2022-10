Angebote für Langzeitarbeitslose in Mönchengladbach : Volksverein modernisiert für mehr digitale Teilhabe

Mönchengladbach Außer den neuen Computer-Arbeitsplätzen und einem Loungebereich soll auch das Bildungsangebot des Vereins erweitert werden. Was die Pläne sind.

Die neue Aufteilung und Modernisierung des Digitalangebots ermögliche gleichzeitig auch eine Erweiterung des Bildungs- und Qualifizierungsprogramms, das in Kooperation mit dem Katholischen Forum für Erwachsenenbildung MG/HS angeboten wird. Zielgruppe der Bildungsangebote sind laut Volksverein alle von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen in Mönchengladbach. Konkrete Angebote im Medienraum könnten aber nicht nur von Teilnehmern der Maßnahmen des Volksvereins, sondern auch von anderen Interessierten wahrgenommen werden. Hierbei spiele es keine Rolle, ob Besucher privat über einen Internetzugang oder eigene mobile Endgeräte verfügen.

Der Volksverein Mönchengladbach bietet neben Bildungsprogrammen wie im Medienraum verschiedene Beschäftigungs- und Begegnungsmöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen an. In unterschiedlichen Arbeitsbereichen und mit verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten soll Langzeitarbeitslosen so eine Wiedereingliederung und Teilhabe in der Gesellschaft sowie in der Arbeitswelt ermöglicht werden.