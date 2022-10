Zugverkehr in Mönchengladbach : Bahn-Service im Hauptbahnhof ist wieder geöffnet

Zugverkehr in Mönchengladbach

Die Servicestation der Deutschen Bahn am Mönchengladbacher Hauptbahnhof ist wieder geöffnet. Foto: Pardis Shafein

Mönchengladbach Wegen eines Betreiberwechsels war das Geschäft für knapp zwei Wochen geschlossen. Jetzt erhalten Bahnreisende auch dort wieder ihre Tickets.

Der Serviceschalter der Deutschen Bahn am Gladbacher Hauptbahnhof hat wieder geöffnet. Der Fahrkartenverkauf ist seit Montag, 24. Oktober, wieder möglich. Darauf weist ein Aushang an der Eingangstür der Servicestation hin. Das Geschäft wurde am 12. Oktober aufgrund eines Betreiberwechsels geschlossen. Während dieser Zeit hatten Zugreisende keine Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen. Stattdessen mussten sie auf die Ticketautomaten, die Internetseite der Deutschen Bahn oder die DB-App zurückgreifen. Doch nun gibt es wieder eine Anlaufstelle für Fragen rund um Zugverbindungen.