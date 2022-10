Mönchengladbacher Autohaus : Waldhausen und Bürkel übernimmt Lackierfachbetrieb

Betriebsübergabe von Rolf Sprenger an Waldhausen & Bürkel v.l.: Robert Fischer, Rolf Sprenger, Oliver Bürkel, Pietro Nasca, Sascha Goronczewski. Foto : Waldhausen & Bürkel Foto: Waldhausen & Bürkel

Mönchengladbach Seit Anfang September gehört der Karosserie- & Lackierfachbetrieb Rolf Sprenger zur Waldhausen und Bürkel Holding. Das teilte das Unternehmen mit. Für private Kunden ändere sich nichts.

„Mit der Dienstleistungserweiterung können wir unseren Kunden einen noch schnelleren und umfassenderen Service bieten und künftig auch Fremdmarken zuverlässig betreuen“, wird Geschäftsführer Oliver Bürkel in der Mitteilung zitiert. Waldhausen und Bürkel ist in Mönchengladbach VW- und Audi-Partner. Zuletzt hatte das Unternehmen mit der Übernahme des traditionsreichen Viersener Autohauses Josef Hölter im April 2020 für Aufsehen gesorgt. Damals wuchs das Unternehmen so auf 290 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von mehr als 130 Millionen Euro.