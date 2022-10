Süchteln am Wochenende ebenfalls erfolgreich : Lürrip bestätigt die gute Entwicklung

Die Turnerschaft Lürrip feiert den dritten Sieg in Folge. Foto: Tom Ostermann

Handball-Verbandsliga Die Turnerschaft Lürrip feiert den dritten Sieg in Serie und unterstreicht die Fortschritte der vergangenen Wochen. Bei Ligakonkurrent ASV Süchteln hält der Höhenflug ebenfalls an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf ein erfolgreiches Wochenende können die beiden hiesigen Verbandsligisten zurückblicken. Die Turnerschaft Lürrip gewann gegen die Zweitvertretung des TV Aldekerk mit 27:24 (14:11) und feierte damit bereits den dritten Sieg in Folge. „Das ist schon eine tolle Geschichte, insbesondere nach der zweiwöchigen Pause“, sagte der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Besonders klasse finde ich, dass wir nahtlos an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen konnten und somit endlich Konstanz in unser Spiel gebracht haben.“

Zu Beginn war die Partie noch recht ausgeglichen, allerdings war bei der TSL die Abwehr bereits auf der Höhe und auch im Angriff funktionierten die einstudierten Spielzüge. Mitte des ersten Spielabschnittes konnten sich die Gastgeber erstmals mit zwei Toren auf 8:6 absetzen und verteidigten diesen Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff.

„Ich hatte das Gefühl, komplett die Kontrolle über das Spiel zu haben“, so Elis. Nach dem Wechsel verloren die Lürriper aber ein wenig den Faden, was auch einer Deckungsumstellung der Aldekerker geschuldet war. Erst nach einer Auszeit fanden sie wieder besser zu ihrem Spiel. Selbst als die Gäste in der 52. Minute 22:21 in Front gingen, verlor niemand der Lürriper die Nerven.

Ganz im Gegenteil: Drei Tore in Folge brachten sie wieder zurück auf die Siegerstraße. „Wenn ich ein Jahr zurück denke, hätten wir dieses Spiel sicherlich verloren, wenn wir in der Schlussphase in Rückstand geraten sind“, glaubt Elis. „Die Mannschaft ist keinesfalls nervös geworden, sondern ist weiterhin selbstbewusst aufgetreten. Es ist schön, wenn einstudierte Dinge zum Erfolg führen, was dem Team auch mehr und mehr Sicherheit gibt. Ich bin auch stolz darauf, dass wir in drei Begegnungen hintereinander mindestens 25 Tore geworfen haben und in der Deckung stabiler stehen, was die positive Entwicklung unterstreicht“, so Elis.

Mit dem 31:28 (17:10)-Sieg bei der HSG Wesel sorgte der Aufsteiger ASV Süchteln weiter für Furore. Mit mittlerweile zehn Punkten aus sechs Spielen kletterte der ASV auf den zweiten Platz. In den Anfangsminuten begannen die Gäste gut und führten früh mit 4:0. Dieses Niveau konnte der ASV allerdings nicht halten und Wesel kam zum 6:6.

Dennoch war die Leistung der Süchtelner stark, insbesondere in der Deckung, sodass die Hausherren kaum durchkamen. „Das war ein schöner Start-Ziel-Sieg“, freute sich der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Er war meines Erachtens auch absolut verdient, denn wir lagen über die gesamten 60 Minuten nicht einmal hinten. Von unserem Ziel, die Klasse zu halten, weichen wir nicht ab. Es werden sicherlich auch noch ganz andere Spiele kommen.“