Betreuung in Mönchengladbach : Bau der ersten CO2-freien Kita gestartet

Mönchengladbach Die Tagesstätte im Monforts Quartier bietet insgesamt 70 Plätze. Wann die Kita „Quartierskinder“ fertig sein soll und wo sich Eltern bewerben können.

Angesichts der vielen fehlenden Betreuungsplätze in Nordrhein-Westfalen ist die weitere Errichtung von Kindertagesstätten zentral, betonte die Sozialdezernentin Dörte Schall, die ebenfalls an der Baustellenparty teilnahm. „Uns fehlen in NRW Tausende Kita-Plätze. Umso mehr freut es mich, dass wir schon Anfang Januar 2023 in Mönchengladbach diese tolle Kindertagesstätte eröffnen können“, sagte Schall. Die Awo sei maßgeblich an der Erschaffung von Kinderbetreuungsplätzen in Mönchengladbach beteiligt. „Dabei sind die Einrichtungen der Awo keine 08/15-Gebäude, sondern immer behütete und gemütliche Orte, an denen Kinder Bildung erfahren und von Beginn an ein Demokratieverständnis lernen“, sagte Schall weiter. Die Kita sei ein Gewinn für Mönchengladbach und alle Kinder, die die ökologisch wertvolle Einrichtung schon bald besuchen können. Das fange schon bei den Pädagogen an, die effektiv ihre Einrichtung mitgestalten konnten, wie Bohlen betonte.