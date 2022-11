Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 18. November 2022) : Gesundheitsamt meldet 164 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt liegt weiterhin über dem Durchschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt etwas an, auf den Intensivstationen werden sechs Covid-19-Patienten behandelt. Die Werte im Überblick.

1264 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 18. November 2022. Am Vortag lag der Wert noch etwas niedriger (1259 akut infizierte Bürger). Seither wurden aber 164 neue Fälle registriert. Dem gegenüber stehen 159 Fälle, in denen Betroffene wieder als genesen gelten.