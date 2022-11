Unicef in Mönchengladbach : Die Farbe Blau für mehr Kinderrechte

Unicef Mönchengladbach informierte schon im Vorfeld zum internationalen Tag der Kinderrechte. Foto: Unicef MG

Mönchengladbach Zum Tag der Kinderrechte werden auch Schüler aktiv. Mit Hilfe von blauen Schildern wollen junge Menschen Orte in ihrer Umgebung markieren, die sie für verbesserungswürdig halten. Aber auch Erwachsene sind aufgefordert mitzumachen.

Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Im Zuge der globalen Unicef-Aktion #TurnTheWorldBlue hat die Unicef-Arbeitsgruppe Mönchengladbach schon vorher auf der Hindenburgstraße auf diesen Tag aufmerksam gemacht – bereits einige Tage vor dem 20. November wegen der Aufbauten für den Weihnachtsmarkt. Den Unicef-Stand nutzten viele Mönchengladbacher, um sich bereits im Vorfeld des Jahrestags der UN-Kinderrechtskonvention über die Lage der Kinderrechte und die Belange der jungen Generation zu informieren.

„Noch nie seit der Gründung von Unicef war der Bedarf an Hilfe und Solidarität mit Kindern so groß wie heute“, sagt Reimund Esser, Leiter der Arbeitsgruppe Mönchengladbach. „Der Krieg in der Ukraine, Konflikte von Syrien bis Afghanistan oder Äthiopien, Dürren und Überschwemmungen in Folge des Klimawandels, wachsende Armut nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie – Kinder sind in vielen Regionen der Welt in Gefahr.“ Auch in Deutschland würden Kinder oft noch immer nicht ausreichend geschützt, gefördert und beteiligt, mahnt Esser weiter.

In vielen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland wird es zudem Veranstaltungen und kreative Aktionen geben, um die Kinderrechte mit blauer Farbe und großflächigen Bannern am 20. November öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. Verbindendes Element ist dabei die Farbe Blau als Symbol für die Vereinten Nationen und die universell gültigen Rechte eines jeden Kindes. Auch in den sozialen Netzwerken wird es möglich sein, im Rahmen der Aktion #TurnTheWorldBlue Farbe für Kinderrechte zu bekennen.

Am Tag der Kinderrechte machen sich zudem Schüler von mehr als 400 Schulen in ganz Deutschland für ihre Rechte stark. Mit Hilfe von blauen Schildern haben junge Menschen Orte in ihrer Umgebung markiert, die sie für verbesserungswürdig halten – wenn es um die Umsetzung ihrer Rechte oder die Berücksichtigung ihrer Anliegen geht.

(gap)