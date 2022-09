Polizei Mönchengladbach sucht weitere Zeugen : 24-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach Nachdem er einen Unfall in der Regentenstraße verursacht hatte, flüchtete der Fahrer und meldete sich wenig später in der Polizeiwache – aber nicht, um sich zu stellen.

(RP) Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Preyerstraße am Sonntag, 18. September, gegen 5.50 Uhr in Richtung Holt. Dabei übersah sie einen 24-Jährigen, der auf der Fahrbahn saß. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus versorgt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.