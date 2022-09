Unfall auf A57 bei Sonsbeck : Auto überschlägt sich – zwei Menschen verletzt

Sonsbeck Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 57 bei Sonsbeck ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck mitteilte, war sie am Samstagmittag um 11.53 Uhr zur A57 in Fahrtrichtung Niederlande gerufen worden, um die Insassen aus dem Auto zu befreien, weil diese sich zunächst nicht selbst hätten befreien können. Entgegen der ersten Meldung sei aber keiner der beiden Personen eingeklemmt gewesen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hätten sich die zwei Verletzten bereits außerhalb des Unfallwagens aufgehalten. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden.