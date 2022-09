Körperverletzung in Mönchengladbach : 21-Jähriger wird mit Schlagstock angegriffen

Körperverletzung in Mönchengladbach

Die Polizei ermittelt nach einer Attacke an der Lürriper Straße.

Mönchengladbach Der junge Mann kam gerade aus einem Schnellrestaurant, als er von hinten geschlagen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen der Attacke.

Zwei Männer haben in der Nacht zu Samstag, 10. September, gegen 0.25 Uhr einen 21-jährigen Mann auf einem Parkplatz an der Lürriper Straße unter anderem mit einem Teleskopschlagstock geschlagen, um ihn dann seiner Tasche zu berauben. Das teilte die Polizei am Montag mit.