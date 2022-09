Vorläufige Festnahmen in Mönchengladbach : 18-Jährige dringen mit Schusswaffe in Haus ein und bedrohen Bewohner

Mönchengladbach Das tatverdächtige Duo ist blitzartig aufgetaucht und hat zwei Männer gewaltsam ins Haus gedrängt. Warum es später geschnappt wurde und wie die Ermittlungen weitergehen.

Der Vorfall hat sich demnach am Freitag, 9. September, an einem Wohnhaus an der Josef-Jentgens-Straße in Giesenkirchen ereignet. Aussagen zufolge hatte der Bewohner des Hauses die Tür gegen 15.20 Uhr einem Bekannten geöffnet. In diesem Moment tauchten blitzartig zwei Personen auf, die die beiden Männer gewaltsam ins Haus drängten und mit einer Schusswaffe in der Hand Geld forderten. Als der Bewohner ihnen sagte, dass er kein Bargeld habe, seien die beiden Männer suchend durchs Haus gelaufen, heißt es im Polizeibericht.