Unfall in Dormagen : Motorradfahrer kracht in Auto

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Dormagen Am Mittwochmittag, 14. September, kam es in Dormagen an der Einmündung der Schlesierstraße in die Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Hintergründe.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr. Ein Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein Krad-Fahrer befand sich hinter dem Auto und bremste ebenfalls. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist dieser vermutlich nicht schnell genug zum Stehen gekommen. Er fuhr dem Fahrzeug auf und stürzte dabei von seinem Krad. Nach dem Sturz wurde der Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

(NGZ)