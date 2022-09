Brutaler Überfall in Mönchengladbach : 65-Jährige in eigener Wohnung gefesselt und beraubt

Mönchengladbach Das Täterduo gab sich als Paketboten aus, drängte die Frau gewaltsam in die Wohnung und fesselte sie. Nach dem Raub wurde die 65-Jährige hilflos zurückgelassen.

In Mönchengladbach-Giesenkirchen haben angebliche Paketzusteller eine 65-jährige Frau am Montag, 12. September, in ihrer Wohnung überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fesselten die Täter die Frau und zogen ihr eine Stofftasche über den Kopf. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet und sucht nun Zeugen.