Körperverletzung in Mönchengladbach : Vier Männer schlagen und treten auf 25-Jährigen ein

Mönchengladbach Die Gruppe soll zuvor eine Frau angepöbelt haben. Der 25-Jährige wollte die Männer danach zur Rede stellen. Die griffen ihn unvermittelt an.

Vier Männer haben einen 25-Jährigen am Samstag, 10. September, gegen 0.50 Uhr an der Karl-Kämpf-Allee in Hardterbroich-Pesch gemeinschaftlich durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie sucht jetzt Zeugen.