Kolumne : Artgerechte Bodenhaltung

Das einzig klimaneutrale an die Weltklimakonferenz war das Ergebnis. Wobei neutral noch gut gewesen wäre, denn in Wahrheit kam bei die zweiwöchige Marathon-Konferenz nix als heiße Luft raus und die ist bekanntlich gar nicht gut fürs Klima.

Der Abschlussbericht lautete zusammengefasst: „Mal gucken, was man machen kann, aber nicht heute.“ Zum Glück für die versammelten Versager war die peinliche Nullrunde nach kurze Zeit schon wieder vergessen, weil sie von ein viel größerer Skandal abgelöst wurde: Ein Foto, das Greta Thunberg auf ihre Zugfahrt durch Deutschland zeigt! Abermals zeigte sich, dass sich derzeit nur die Gemüter der Greta-Hasser noch schneller erhitzen als unser Klima, denn der stets wachsame Internet-Mob witterte sofort eine billige PR-Inszenierung der vorlauten Schulschwänzerin. Wie sich nämlich herausstellte, hatte Greta gar nicht die komplette Zugfahrt auf der Boden gesessen, sondern zwischen diverse Waggonausfälle auch mal in die von ihr gebuchte und bezahlte 1. Klasse. Als das herauskam, setzte die Deutsche Bahn mit der für sie üblichen Verspätung ein beleidigter „Moooment Mal“-Tweet ab, in dem sie sich beklagte, dass Greta sich nicht mal für die Minischokolade bedankt hat, die man sie geschenkt hatte. Abgesehen von Kleinigkeiten wie die Preisgabe von Kundendaten, schien das Social Media Team der Bahn sein süffisanter Coup so sehr zu genießen, dass es gar nicht merkte, dass man soeben der beste Werbeträger der Welt die geifernd lauernden Greta-Kritiker zum Abschuss freigegeben hatte – frei nach der erfolgreichste Werbeslogan der Deutschen Bahn aus die 60er Jahre: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Letztlich hatten beide Seiten ein bisschen recht, weil sich gebuchter Sitzplatz und artgerechte Bodenhaltung die Waage hielten, aber die Schlammschlacht war längst in vollem Gange. Positiv bleibt zu vermerken, dass am Ende doch noch übers Klima diskutiert wurde, wenn auch nicht mehr in Madrid.