Hockey : Tabellenschlusslicht bleibt positiv

Die Hockey-Damen des Gladbacher HTC müssen auf eine gute Rückrunde hoffen.

Die Hockeyspielerinnen des Gladbacher HTC haben auch das fünfte Saisonspiel in der 1. Regionalliga verloren. Beim RTHC Leverkusen setze es am Sonntag eine klare 0:12 (0:6)-Niederlage. Damit bleibt der GHTC mit einem Torverhältnis von fünf eigenen und 42 Gegentreffern Tabellenletzter und muss auf eine gute Rückrunde in der Hallensaison bauen.

Doch seither herrscht Ebbe auf der Habenseite. Sieben Niederlagen auf dem Feld folgten nun fünf Enttäuschungen in der Halle. Trainer Nils Helbig steckt den Kopf aber nicht in den Sand: „Uns ist bewusst, dass wir aktuell viel Lehrgeld bezahlen. Wir haben einige wichtige Spielerinnen nicht mehr im Team, die man nicht so einfach ersetzen kann. Chrissi Fingerhuth spielt nun in Düsseldorf, Laura Kandt und Melissa Löh sind schwanger und auch Silke Ungricht kann nicht mehr so regelmäßig spielen. Stattdessen müssen wir auf junge Talente setzen, die ihre Sache gut machen, aber natürlich auch Zeit brauchen.“