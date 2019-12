Mönchengladbach : Die Öffnungszeiten an Silvester 2019

Mönchengladbach Wie haben Supermärkte, Schwimmbäder und die Bibliotheken in Mönchengladbach an Silvester und Neujahr 2019/20 geöffnet? Ein Überblick.

Knaller fürs Feuerwerk, die Zutaten fürs Käsefondue - egal, was Sie an Silvester noch besorgen müssen: Die Feiertagseinkäufe kann man in diesem Jahr noch gut am Silvestertag erledigen – auch wenn die Geschäfte nicht bis spät in den Abend aufhaben.

Supermärkte An Silvester können die Gladbacher im Rewe hinterm Mönchengladbacher Hauptbahnhof von 7 bis 18 Uhr einkaufen. Das Rewe Center in Rheydt in der Ottostraße öffnet am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr. Aldi Süd gibt Ladenschlusszeiten zwischen 16 und 18 Uhr für die meisten Filialen an, auch dort kann jede Filiale selbst entscheiden.

Stadtbibliothek Die verschiedenen Standorte der Bilbliothek in Mönchengladbach sind an Neujahr geschlossen. Jedoch können Sie den digitalen Service der Bibliotheken nutzen. Unter www.stadtbibliothek-mg.de können Bücher oder Hörspiele als Download ausgeliehen werden.

Bäder An Silvester, 31. Dezember, hat nur das Vitusbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An Neujahr bleiben alle Bäder geschlossen. Ab dem 2. Januar gelten für alle Bäder wieder normale Öffnungszeiten.

Märkte Am Dienstag, den 31. Dezember (Silvester) ist Wochenmarkt in Mönchengladbach-Stadtmitte, in Odenkirchen und zusätzlich in Rheydt. Die Märkte sind von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Wochenmärkte in Eicken und Hardt werden nicht verlegt und fallen aus.

