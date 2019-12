Weihnachtssingen in Rheydt : Eine Bühne für den größten Chor der Stadt

Rheydt Zum Weihnachtssingen auf dem Rheydter Marktplatz werden am Donnerstag rund 3000 Menschen erwartet.

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Weihnachtslieder? Für viele Menschen ist das undenkbar, denn die altbekannten Melodien gehören auch heute noch in unsere Zeit. Und am schönsten ist es doch, wenn man sie gemeinsam singt und sich so auf das kommende Weihnachtsfest freut.



Weihnachtliche Klassiker Weil gemeinsames Singen nicht nur Freude bereitet, sondern ebenso schön und stimmungsvoll ist, haben der Mönchengladbacher Karnevalsverband und das Rheydter Citymanagement für den kommenden Donnerstag, 19. Dezember, wieder das Weihnachtsliedersingen auf dem Marktplatz Rheydt organisiert, unterstützt vom Möbelhaus Schaffrath, der städtischen Marketinggesellschaft MGMG und der Rheinischen Post. Fast 3000 Menschen waren im vergangenen Jahr vor den passenden Kulissen des illuminierten Rheydter Rathauses, der Evangelischen Hauptkirche und des Weihnachtsmarktes erschienen, um die weihnachtlichen Klassiker zu singen.



Der größte Chor der Stadt Übermorgen, zur vierten Auflage, geht es um 18 Uhr los. Auch in diesem Jahr unter dem Motto „Umsonst, draußen und gemeinsam“. Eingeladen sind alle, die gerne singen, vorweihnachtliche Atmosphäre mögen und auch ein wenig familiäres Flair erleben möchten. Aufgabe und Ziel ist es, den Marktplatz mit einem riesigen Chor zu füllen und vorweihnachtliche Stimmung zu erleben. So soll in besonderer Weise das Singen der bekannten Weihnachtslieder auf das große Fest einstimmen. Die vielen Menschen bilden dadurch erneut den größten Chor der Stadt.