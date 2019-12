Handball-Verbandsliga : Derby bringt die Halle zum Toben

Lobberichs und Kaldenkirchens Frauen trennten sich in der Verbandsliga 32:32.

Ein richtiges Derby zeichnet sich durch Emotionen, Willenskraft und Leidenschaft aus. Genau so war es am vergangenen Wochenende beim Verbandsligaspiel der Damen-Reserve des TV Lobberich daheim gegen den TSV Kaldenkirchen. Beim bis zur letzten Sekunde hart umkämpften Spiel standen sowohl beide Mannschaften als auch die Fans permanent unter Strom und gaben alles für einen Sieg. Letztendlich endete das Spiel 32:32.

Die ersten paar Minuten verliefen ausgeglichen und waren von einigen Fehlwürfen und teilweise starken Paraden der Lobbericher Torhüterin Agnes Lennackers geprägt. Die Kaldenkirchenerinnen fanden dann aber immer besser ins Spiel und setzten sich nach zehn Minuten mit 8:4 ab. In Unterzahl kämpften die Lobbericherinnen sich wieder zurück in die Partie. Vor allem Pauline Sirries (10) und Anna Kössl (9) übernahmen Verantwortung. Sirries erzielte in der 22. Minute den Ausgleich zum 11:11. „In der Deckung haben wir nicht gut gestanden. Wir haben es nicht geschafft, die individuelle Qualität der beiden Spielerinnen zu verteidigen“, berichtete Kaldenkirchens Trainer Frank van den Broek. Auf Kaldenkirchener Seite waren es Luisa Engels (13) und Tatjana van den Broek (8), die den Lobbericherinnen in der Abwehr permanent Schwierigkeiten bereiteten. „Engels erwischte definitv einen Sahnetag. Wir hatten in der Abwehr nichts gegen ihre Rückraumwürfe entgegenzusetzen“, so Lobberichs Trainerin Anke Winkels über die TSV-Spielerin.