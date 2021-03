A40 bei Duisburg mehrfach gesperrt : Bahn baut zwei neue Hilfsbrücken nach Tanklaster-Brand

Der ausgebrannte Tanklaster nach dem Unfall am 17. September 2020. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Im September sollen die neuen Bauwerke an der A 40 in Betrieb genommen werden. Ein Jahr nach dem schweren Unfall. Die Bahn stellte am Mittwoch vor, was die Arbeiten für Auto- und Bahnfahrer bedeuten.

Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch den Zeitplan für das Errichten zwei weiterer Hilfsbrücken über die A 40 vorgestellt. Für die Bauarbeiten müssen sowohl die Autobahn als auch die Bahnstrecke zwischen April und August 2021 mehrfach gesperrt werden. Die Arbeiten sind eine Folge des schweren Tanklaster-Brands auf der A 40 im September 2020. Danach mussten insgesamt drei Brücken abgerissen werden, eine Hilfsbrücke wurde als Ersatz bereits errichtet. Der Schaden beläuft sich laut Bahn auf einen Betrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

„Wir wollen den Bahn- und Autoverkehr so wenig wie möglich beeinflussen“, sagt Norbert Strathmann. Er leitet das Anlagen- und Instandhaltungsmanagement der Bahn für den Bereich Duisburg. Dennoch müssten sich Auto- und Bahnfahrer auf einige Einschränkungen einstellen. Beide Strecken werden in jedem der fünf Bauschritte zeitweise voll gesperrt.

Die A 40 zwischen Duisburg und Mülheim ist an den folgenden Terminen betroffen: am Osterwochende (1. bis 6. April), rund um Christi Himmelfahrt (12. bis 14. Mai), an Pfingsten (21. bis 25. Mai), vom 28. bis 31. Mai und vom 13. bis 23. August. Der letzte Termin liegt teils in, teils nach den NRW-Sommerferien. „Das haben wir baulich leider nicht beschleunigen können“, sagt Strathmann. Die Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg ist in den gleichen Zeiträumen für eine meist kürzere Dauer gesperrt.

Am 6. September sollen die beiden neuen Hilfsbrücken für den Eisenbahnverkehr in Betrieb genommen werden. Reguläre Brücken sollen an dem Standort erst „in neun bis zehn Jahren“ wieder errichtet werden. „Wir sind aber bis dahin auch so gut aufgestellt“, sagte Strathmann.

Nach dem schweren Tanklaster-Unfall waren die betroffenen Brücken durch die enorme Hitze stark beschädigt worden. Die A40 zwischen Mülheim und Duisburg war schon damals gleich mehrfach wochenlang gesperrt.