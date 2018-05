Mönchengladbach: 880.000 Euro für das Center Textillogistik der Hochschule

Mönchengladbach Die Hochschule Niederrhein erhält bis zum Jahr 2021 insgesamt 880.000 Euro für ihr Center Textillogistik (CTL), das im vergangenen Jahr in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) gegründet wurde. Das anwendungsnahe Forschungszentrum kann mit dem jetzt zugesagten Geld zum 1. Juni die Arbeit aufnehmen. Das CTL soll Innovationstreiber für die Textilindustrie der Region sein. Für das Zentrum sind elf Arbeitsplätze vorgesehen, von der studentischen Hilfskraft bis zum wissenschaftlichen Mitarbeiter: Sie forschen für das CTL und bearbeiten Industrieprojekte.

Leiter des neu geschaffenen Centers ist Markus Muschkiet, Professor für Textillogistik am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Er sieht seine Aufgabe darin, die Themenkomplexe Logistik und Textil zusammen zu bringen. Dafür nutzt das neu geschaffene Center Textillogistik die Kompetenz des Fraunhofer IML in Dortmund für das Thema Logistik und die Kompetenz des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein für das Thema Textilien.

Das Thema ist hochaktuell. "Logistik ist in der Textilbranche ein entscheidender Erfolgsfaktor", weiß Muschkiet, der vor seiner Berufung an die Hochschule Niederrhein Logistikmanager bei Zalando war. "Das hat mit schnellen Saisonwechseln, der hohen Importquote, Retouren im Online-Handel sowie einer Vielzahl weiterer Aspekte zu tun. Für die Textilunternehmen ist Logistik eine wesentliche Kernkompetenz. Hier kann die Wissenschaft die Wirtschaft entscheidend unterstützen."

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat nun die Anschubfinanzierung in Höhe von mindestens 880.000 Euro bis 2021 zugesagt. Es ist beabsichtigt, die Fördermittel in den Jahren 2019 und 2021 um insgesamt weitere 300.000 Euro zu erhöhen. Dies soll jedoch erst "nach Vorliegen der haushaltrechtlichen Voraussetzungen" geschehen, heißt es im Zuwendungsbescheid des Ministeriums. Damit käme das Center für Textillogistik auf eine Gesamtförderung von 1,18 Millionen Euro. Nach 2021 soll sich das Center Textillogistik dann selbst durch das Einwerben von Industrie- und Forschungsmitteln finanzieren und so zu einem dauerhaften Bestandteil von Hochschule Niederrhein, Stadt und Region werden.