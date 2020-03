Aktion des Kinos in Mettmann : „Weltspiegel“ verschafft noch einmal Kino-Gefühl

Diese beiden jungen Frauen und viele weitere Mettmanner unterstützten Weltspiegel-Kinochef Thomas Rüttgers beim Lagerverkauf. Foto: Mikko Schümmeldeder/Mikko Schümmelfeder

Mettmann Kinochef Thomas Rüttgers hat zum Lagerverkauf eingeladen – und 150 Mettmanner decken sich mit Popcorn und Nachos ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein gemütlicher Kinoabend? Das geht leider nur noch zuhause auf der Couch. Am Freitagabend allerdings dürfte bei mehr als 150 Mettmannern nochmal so ein richtig gutes Kino-Gefühl aufgekommen sein. Tütenweise hatten sie zuvor Popcorn und Nachos aus dem Weltspiegel-Kino geschleppt. Dazu noch ein Erfrischungsgetränk – eigentlich fehlte nur noch das Eis am Stiel.

Es war das letzte Mal, dass Kinochef Thomas Rüttgers im „Weltspiegel“ die Türen öffnen konnte und auch das war nicht ganz so einfach. „Morgens hatte noch das Ordnungsamt angerufen und mitgeteilt, dass wir im Kino nichts verkaufen dürfen“, erzählte Rüttgers von Widrigkeiten inmitten der Corona-Krise. Was tun? Die Popcorn-Maschine vor die Türe tragen? Unmöglich. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch und deshalb standen gleich zwei Leute für den Lagerverkauf parat. Einer nahm an der Eingangstüre die Bestellungen entgegen, der andere lief hoch ins Foyer, tütete alles ein und kam wieder runter. Sechs Stunden lang ging es auf diesem Wege hin und her, nun ist das Lager leer.

„Uns hat die Schließung des Kinos überrannt“, gesteht Thomas Rüttgers. Damit dürfte er so fühlen wie viele derjenigen, die quasi über Nacht ihre Läden oder Kneipen dichtmachen mussten. Aber was macht man dann mit all dem, was noch im Lager liegt? Wegwerfen? Für die Kino-Macher war das keine Option – sie luden auf den sozialen Netzwerken zum Lagerverkauf ein. „Wir wissen ja, dass viele von Euch jetzt mit den Kindern zuhause sitzen“, war dort zu lesen. Man wolle allen nochmal die Möglichkeit geben, einen ultimativen Kinoabend zu Hause zu verbringen. Auf dem Heimweg auf die Leckereien starren? Bei manch einem dürften es die Nachos bis dorthin wohl eher nicht geschafft haben.