Corona positiv : Gute Initiativen aus Mettmann und Umgebung

Mettmann Es gibt auch positive Nachrichten aus Mettmann und Umgebung: Wir veröffentlichen sie hier.

Neanderthal Museum Auch wenn das Neanderthal Museum für Besucher geschlossen ist, geht das Museumsleben hinter den Kulissen weiter. Die Museumsmitarbeiter in der Verwaltung planen fleißig für die Zeit nach der Wiedereröffnung. Das Ausstellungsprogramm ist den Umständen angepasst worden. So verlängert das Neanderthal Museum die Gladiatoren-Ausstellung. Im November können sich die Besucher dann auf eine spannende Zeitreise mit einer neuen Playmobil-Ausstellung von Oliver Schaffer freuen. In seiner „Zeitreise Archäologie “ kreiert der Sammler außergewöhnliche und einzigartige Playmobil-Spiellandschaften. Auf der Website und in den Social-Media-Kanälen des Museums kann man sich über Aktionen für Kinder in der schulfreien Zeit informieren und die eine oder andere interessante Geschichte über die Arbeit hinter den Kulissen erfahren. Besonders auf den Social-Media-Kanälen wird es weiterhin Einblicke in die Dauer- und Sonderausstellung geben. Geplant sind zudem kleine Mitmachaktionen, Verlosungen, Rätsel, Videos und Blogbeiträge. Digitale Besucher sind also weiterhin herzlich willkommen, teilt der Kreis Mettmann mit.