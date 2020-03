Aktuelle Corona-Entwicklung in der Region : Jetzt 39 Krankheitsfälle im Kreis Mettmann

METTMANN (arue) Die Zahl der Krankheits- und Verdachtsfälle steigt weiter. Für den Sonntagabend meldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 39 Corona-Erkrankungsfälle und 91 Verdachtsfälle.

Alle kreisangehörigen Städte sind betroffen (12 Erkrankungsfälle/14 Verdachtsfälle in Erkrath, 5/12 in Haan, 1/6 in Heiligenhaus, 1/8 in Hilden, 6/6 in Langenfeld, 2/7 in Mettmann, 4/8 in Monheim, 3/21 in Ratingen, 4/7 in Velbert und 1/2 in Wülfrath).