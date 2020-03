Hoher Informationsbedarf im Kreis Mettmann : Corona – Bürger-Hotline ist hoch belastet

Christian Jacobs, der sonst im Schulamt arbeitet, ist einer von vielen Mitarbeitern, die an der Bürgerhotline des Kreises Anrufe beantworten. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Viele Ratsuchende erbitten Hilfe – manche aber wollen auch ihre Nachbarn anschwärzen.

Beim Bürgertelefon des Kreises laufen seit Tagen die Drähte heiß. „Viele fordern, dass man sie sofort testen solle“, berichtet Sprecherin Daniela Hitzemann von einer Hotline an der Belastungsgrenze. Mit Zunahme der Erkrankungs- und Verdachtsfälle seien viele Bürger verunsichert. Man habe ganze Flure freigeräumt, um die Büros für Mitarbeiter umzurüsten, die dort zwölf Stunden am Tag die Anrufe von Bürgern entgegennehmen.

Gearbeitet wird im Schichtbetrieb, um die Flut von mehreren Tausend Anrufen am Tag überhaupt bewältigen zu können. „Nach vier Stunden Bürgertelefon ist man durch“, beschreibt Daniela Hitzemann das, was die Mitarbeiter erleben.

Info Jetzt zehn Erkrankte in Mettmann Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt 154 Erkrankungs- und 191 Verdachtsfälle. Erkrankt sind in Mettmann 10, in Erkrath 18 und in Wülfrath 3. Diese Zahlen spiegeln nicht den tatsächlichen Sachstand wider, da noch nicht alle Fälle erfasst sind und unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Eindringlich appelliert Landrat Thomas Hendele: „Bleiben sie zu Hause! Treffen sie sich nicht in Gruppen – schon gar nicht auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Wenn sie es nicht freiwillig tun, bleibt als Konsequenz nur die Ausgangssperre.“

Dabei ginge es keineswegs nur um die Sorge, mit dem Corona-Virus infiziert worden zu sein. „Die Leute rufen auch an, weil sie andere anschwärzen wollen“, schüttelt Hitzemann den Kopf. Einige würden sich über Jugendliche beklagen, die in Horden zusammenstehen. Andere wollen den Nachbarn im Tennisdress herumlaufen gesehen haben, obwohl man doch zu Hause bleiben solle. Manche Leute würden in Panik geraten, weil sie einen Einkaufswagen angefasst hätten.

Oft seien auch diejenigen verunsichert, die mit normalen Erkältungssymptomen zuhause sitzen und sich fragen, ob das jetzt was mit dem Corona-Virus zu tun habe. In Sorge seien auch diejenigen, deren berufliche Existenz bedroht sei. Manche Leute weinen am Telefon, andere sind wütend – wieder andere würden mit Nachdruck ihre vermeintlichen Rechte einfordern.

„Unsere Mitarbeiter brauchen schon starke Nerven“, weiß die Pressesprecherin. Beim Kreis sei man dankbar dafür, dass sich viele Freiwillige aus anderen Abteilungen für den Dienst am Bürgertelefon gemeldet hätten.

Darunter seien auch Schulsozialarbeiter, die in den mittlerweile geschlossenen Schulen nicht mehr gebraucht werden. Alle würden am Anschlag arbeiten – die Krisenbewältigung erfordere viel Kraft. Anderes müsse in den Abteilungen jetzt liegenbleiben, dort werden Prioritäten gesetzt.

An die Bürger richtet Daniela Hitzemann einen klaren Appell: „Bitte rufen sie wegen eines Corona-Tests nur an, wenn sie die Kriterien erfüllen.“ Dazu gehöre vor allem Fieber als Symptom und der Kontakt mit Infizierten oder denjenigen, die aus Risikogebieten eingereist seien. Allen anderen könne man derzeit wenig Hoffnungen darauf machen, getestet zu werden. Denn auch die Teststellen seien hoffnungslos überlastet.

Derweil hat die Stadt Leverkusen eine „Ausgangssperre light“ verhängt. Die Menschen in Leverkusen dürfen wegen der Corona-Krise ab sofort bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr im Freien zusammenkommen. „Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel“ seien untersagt, heißt es in einer Allgemeinverfügung der Stadt vom Donnerstag.

Ausnahme seien Gruppen, die zusammen wohnen, zum Beispiel Familien oder Wohngemeinschaften. Zusammenkünfte „bei der Erledigung von Besorgungen zur Deckung des täglichen Bedarfs“ – etwa in Warteschlagen – oder aus „zwingenden beruflichen Gründen“ seien ebenfalls nicht verboten. „Leverkusen hat keine Ausgangssperre erlassen“, betont eine Sprecherin der Stadt.

In Mettmann ist hingegen nicht daran gedacht, eine Ausgangssperre zu verhängen. Das sagt der Erste Beigeordnete Dietrich Stang auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei allen Entscheidungen in der Corona-Krise folge die Stadt auch weiterhin den Empfehlungen des Kreisgesundheitsamtes, führt Stang aus. Das heißt, erst wenn dieses oder andere, höhere Stellen den Impuls dazu geben, wird auch in Mettmann eine Ausgangssperre eingesetzt.

Von der Stadt Erkrath heißt es indes, dass eine solche Maßnahme „aktuell auf Kreisebene diskutiert wird, da wir eine einheitliche Lösung anstreben“. Die Maßnahme werde in Erkrath als „durchaus zweckmäßig“ angesehen, „da auf diese Weise die sozialen Kontakte stark reduziert werden und sich die Verbreitung verlangsamt.“

Heißt also auch: Sollte in den kommenden Tagen eine Ausgangssperre verhängt werden, so gilt sie (mindestens) kreisweit. Sollte sie an einem Wochenende verhängt werden, so sind die Verantwortlichen der Kommunen in Bereitschaft: Auch dann sei der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ in Erkrath aktiv, „um jederzeit auf Entscheidungen auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene reagieren zu können“, heißt es aus dem Erkrather Rathaus.

In Wülfrath beobachtet die Stadt die weitere Entwicklung der Lage. Der Kommunale Ordnungsdienst prüfe im Außendienst regelmäßig und konsequent die Einhaltung der Allgemeinverfügung der Stadt Wülfrath zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen und zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, berichtet die Sprecherin der Stadt, Franca Calvano. Zudem stehe die Stadt im regelmäßigen Austausch mit dem Krisenstab des Kreises Mettmann und dem Kreisgesundheitsamt und setzt die Empfehlungen um. „Sollten die bisher getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen, sind wir auf weitere Schritte vorbereitet. Hierzu würde stadtseitig die Allgemeinverfügung verschärft werden.“