Voraussichtlich 16. August bis zum 27. September : Künstler bewerben sich jetzt für die Neanderland-Art

Kreis Mettmann (arue) Alle zwei Jahre stellen sich professionelle Künstler mit Wohnsitz, Geburtsort oder Atelier im Kreis Mettmann einer Jury, um ihre neuesten Arbeiten bei der Aussstellung Neanderland-Art zeigen zu können.

Vom voraussichtlich 16. August bis zum 27. September dieses Jahres will nun der Kreis Mettmann die Neanderland-Art 20 in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Hilden im Kunstraum Gewerbepark Süd zeigen. Gemälde, Fotografien sowie bildhauerische Werke werden dann in Korrespondenz gesetzt. Ausschlaggebend bei der Bewertung sind für die Jury unter anderem die Originalität der künstlerischen Handschrift, die Aktualität, die handwerkliche Ausführung und die Auseinandersetzung mit dem Thema.