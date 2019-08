Kurioser Vorfall am Weltkatzentag : Katze verläuft sich auf Feuerwache in Mettmann

Mettmann Am Donnerstagabend hatte die Feuerwehr in Mettmann ungewöhnlichen Besuch: Eine Katze war ins Gebäude gelangt. Sie konnte ihren Besitzern übergeben werden.

Der 8. August ist der Weltkatzentag. Ausgerechnet an diesem Datum verlief sich eine Katze und stand plötzlich in der Wache der Mettmanner Feuerwehr. Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Facebook berichtete, stand ihnen die Katze am Donnerstagabend im Flur gegenüber, als sie zu einem Einsatz ausrücken wollten.