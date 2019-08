Weltkatzentag 2019 : So schön sind die Katzen unserer Leser

Düsseldorf Zum Weltkatzentag suchen wir die tollste Katze aus NRW. Und die Auswahl wird schwer fallen. Wir haben zahlreiche Bilder von wirklich fotogenen Stubentigern bekommen.

Unter allen Bewerbern treffen wir später noch eine Vorauswahl. Unsere Leser stimmen dann ab, welche Katze sie am schönsten finden. Die Gewinnerkatze stellen wir am 8. August in einem Porträt in der Rheinischen Post und auf RP Online vor. Sie kann sich außerdem auf ein buntes Leckerchen-Paket freuen.