Großeinsatz der Feuerwehr : Schwarzer Qualm in Bad Godesberg - Großbrand in Schreinerei

Schwarzer Qualm in Bad Godesberg - Großbrand in Schreinerei

Bonn Ein Brand in einer Schreinerei in Bonn hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Mehrere Häuser wurden evakuiert. Zeitweise gab es sogar wegen starker Rauchentwicklung eine amtliche Gefahrenwarnung.

Ein Brand in einer Schreinerei und einem Wohnhaus im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Es gebe einen leicht verletzen Menschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend. Die Schreinerei und das Wohnhaus hätten fast vollständig Feuer gefangen. Ein Übergreifen auf andere Häuser konnte jedoch verhindert werden. Am Samstagabend war das Feuer noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle.