Wetter in NRW : Sonne, Regen, Gewitter - die Woche wird wechselhaft

Essen Nordrhein-Westfalen startet mit Regen und unbeständigem Wetter in die Woche. Bis Mittwoch kann es auch Schauer und Gewitter geben.

„Es wird wechselhaft“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Montag. Während das Rheinland oft einen nassen Start in den Tag erlebte, sollten Schauer und Gewitter am Nachmittag in Ostwestfalen-Lippe ankommen - bei insgesamt sommerlichen Temperaturen. Zwischen 24 und 28 Grad werden es am Montag.