Verkehrsbelastung in Mettmann

Mettmann Lediglich ein Teilstück der Nordstraße als Bereich mit Geschwindigkeits-Begrenzung auszuweisen, bringe nichts. Auch die Anwohner der Berliner Straße wollen ein Tempolimit.

In der jüngsten Planungsausschuss-Sitzung wurde beschlossen, Tempo 30 möglichst zeitnah auf einem Teilstück der Nordstraße einzuführen. Anwohner haben einen Flyer erstellt. Darin heißt es: „Leider hat sich für uns Anwohner die Situation seit Eröffnung der Seibelquerspange auf der Nordstraße massiv verschlechtert.“ Der Pkw-Verkehr habe zugenommen, sehr häufig werde zu schnell gefahren, vor allem in den späten Abendstunden. Problematisch sei auch die Zunahme des Schwerlastverkehrs größer als 7,5 Tonnen. Ein Dorn im Auge sind den Anwohnern die zahlreichen Busse, die täglich über die Nordstraße fahren. Immer wieder komme es zu gefährlichen Situationen – besonders im Gegenverkehr. Außenspiegel werden abgefahren, parkende Fahrzeuge beschädigt. Und: „Radfahrer nutzen den Bürgersteig als Fahrstrecke, weil es für die auf der Nordstraße zu gefährlich ist. Das Ausweichen auf den Gehweg führt natürlich zu gefährlichen Situationen mit den Fußgängern“, sagt ein Anwohner.

Anwohner in Mettmann sind sauer

Anwohner in Mettmann sind sauer : Nordstraße: Tempo 30 gefordert

Jetzt hat sich RP-Leser Peter Hänell gemeldet, der an der Berliner Straße wohnt. „Seit über drei Jahren existiert eine Seibelquerspange in Mettmann und seit der Zeit fahren fast alle Pkw und Lkw über die Nordstraße und die Berliner Straße und die Situation ist kaum auszuhalten.“ Der Lärm und die Abgasbelastung seien gestiegen. Im Sommer konnte man über Nacht kein Fenster offenlassen, da schon ab 5 Uhr die Laster mit hoher Geschwindigkeit über die Straße gefahren seien.

Dazu kamen bei gutem Wetter noch die Motorräder, die am Abend nicht selten mit überhöhter Geschwindigkeit über die Straßen gefahren seien. Seit dieser Zeit häuften sich auch die Unfälle auf der Berliner Straße. Es sei noch kaum möglich, so Hänell, aus einer Parklücke herauszufahren. „Möchte man einmal aus einer Nebenstraße herausfahren, kann dies auch schon mal zwei bis vier Minuten dauern.“

Peter Reichmann, Anwohner der Nordstraße, äußert sich ähnlich kritisch: Es seien durch Schließung des innerstädtischen Straßenrings plötzlich Probleme an anderen Orte aufgetaucht. Betroffen seien die Anlieger der Nordstraße, der Berliner Straße und neuerdings auch der Florastraße in Metzkausen.

Aber, so Reichmann, viele Metzkausener würden heute über die Nordstraße nach Metzkausen beziehungsweise in die Innenstadt fahren und die Verkehrsbelastung verstärken. Reichmann fordert - ähnlich wie in Metzkausen - flächendeckend Tempo 30 auf der Nordstraße.