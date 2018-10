DLRG Mettmann nutzt die Zeitumstellung zum Schwimmen

Das 24+1-Stundenschwimmen im Mettmanner Hallenbad hat Tradition. Am Samstag ist es wieder soweit – die Zeitumstellung macht es möglich. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Es geht um Ausdauer, Bewegung im Wasser, vor allem aber um ganz viel Spaß: Die DLRG Mettmann lädt zum „24+1 Stunden Schwimmen“ ein.

Wenn am Samstag die Uhr 13 schlägt, werden im Mettmanner Hallenbad zahlreiche Leistungs- und Hobbyschwimmer erwartet, die voller Freude und Ehrgeiz ins Becken springen. Das erklärte Ziel: in 25 Stunden so viele Bahnen wie nur möglich zu schwimmen, als Einzelperson oder im Team. Teilnehmen können alle, vom Kind bis zum Großvater, vorausgesetzt, sie können schwimmen. Auch der Start als Familie ist möglich.