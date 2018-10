Finnischer Abend in der Kulturvilla

Künstler aus dem hohen Norden präsentieren sich in der Kulturvilla

Mettmann Constanze Backes hatte Sänger, Musiker und einen Maler aus dem hohen Norden eingeladen. Viel Beifall für die Familie Nykänen.

Mettmann Finnischer Tango? - noch nie gehört, aber in der Kulturvilla gelang der Nachhilfeunterricht am mehr als überzeugend.

Constanze Backes hatte ein Staraufgebot in die Villa eingeladen: Die finnische Sopranistin Laura Nykänen und ihr Mann, der Vorzeige- Bass an der Düsseldorfer Oper, Sami Luttinen, die beide in Mettmann wohnen und der Kulturvilla freundschaftlich verbunden sind. Schwester Essi Luttinen (Sopran), ihr Mann Petri Haapasalo (Klavier) und Marko Valtonen (Akkordeon) waren extra aus Turku angereist und vervollständigten die Truppe, die den Saal der Kulturvilla zum Brodeln brachte.