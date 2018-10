Kreis Mettmann: Hier gibt's Leckerbissen aus der Region

KREIS METTMANN Der Kreis empfiehlt im Rahmen seiner „Typisch Neanderland“-Kampagne Produkte aus der Region.

Wie hat wohl der Neandertaler gespeist? Das Land Gut Höhne in Mettmann gibt mit seinem Steinzeit-Menü die Gelegenheit, dies mit Feuersteinklinge und Trinkhorn herauszufinden. Wer eine der besten kulinarischen Adressen in NRW ansteuern möchte, kehrt in die Sterneküche Haus Stemberg in Velbert ein. Sollen Verwandte und Freunde einmal einen typisch bergischen Nachmittag erleben, führt kein Weg an einer traditionsreichen Bergischen Kaffeetafel in den Kutscherstuben in Wülfrath oder im Café am Markt in Mettmann vorbei.