Beförderungen bei der Feuerwehr Mettmann

Mettmann Auf den Chef der Mettmanner Feuerwehr warten große Herausforderungen. Er muss den Brandschutzbedarfsplan umsetzen.

Auf Mausbach warten viele Aufgaben. So gilt es beispielsweise, den neuen Brandschutzbedarfsplan umzusetzen. Kritikpunkt des Kreises als Aufsichtsbehörde ist der Standort der Feuerwehr. Die Wache an der Laubacher Straße sei zu klein und zu alt.

Die Wehr plant deshalb eine neue Hauptwache entweder zwischen Mettmann und Metzkausen am Peckhaus oder an der Osttangente. Schams: „Der Standort an der Hasseler Straße eröffne die Möglichkeit, den Stadtteil Obschwarzbach in der gebotenen Hilfsfrist und mitausreichem Personal zu erreichen“. Allerdings müssten dafür die Wirtschaftswege „ertüchtigt“ werden.