Regiobahn baut in Mettmann

Mettmann Die Arbeiten können nur nachts ausgeführt werden. Lärm ist möglich.

Die neue Stellwerkstechnik wird parallel zur alten errichtet und in Teilen erweitert, um dann im Juni 2019 auf dem Ostast die neue Stellwerkstechnik möglichst reibungslos in Betrieb nehmen zu können. Derzeit werden an den bestehenden Signalen auf der Strecke zwischen Mettmann und Düsseldorf Gerresheim neue Signalfundamente gebaut sowie neue Signalkabel gezogen. Diese Arbeiten können aufgrund des Betriebs der S 28 nur nachts vorgenommen werden, wobei es in Einzelfällen zu Lärmbelästigungen kommen kann. Hierfür liegt aber eine Nachtarbeitsgenehmigung des Kreises Mettmann vor.