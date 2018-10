Kreispolizei Mettmann dankt Zeugen von Straftaten

Die Kreispolizeibehörde hat sich gestern bei Bürgern bedankt. So konnte die Polizei zwei Einbrecher festnehmen.

Peter Mentgen bewohnt ein Reihenmittelhaus in Ratingen. Seine Frau hatte morgens um 6 Uhr einen jungen Mann auf der Terrasse entdeckt. „Als ich zum Fenster kam, war er schon weg. Kurze Zeit später hörte ich, wie er am Nachbarhaus mit einem Stein die Terrassentüre eingeworfen hatte. An das ungewohnte Geräusch kann ich mich bis heute gut erinnern“, sagt Mentgen. Er wählte die Notrufnummer 110 und meldete bei der Einsatzleitstelle den Einbruch. „Die Polizei war mit drei Streifenwagen schnell am Tatort und hat den Einbrecher noch auf der Terrasse festgenommen. Er konnte ohne Aufpreis im Polizeiwagen mit zur Wache fahren.“

Auch Horst Diekkämper aus Mettmann half der Polizei einen Einbrecher festzunehmen. „Ich war auf dem weg zum Wahllokal in der Kreissparkasse an der Stübbenhauser Straße“, erzählt er. Er beobachtete einen Mann, der sich zunächst in einem Vorgarten aufhielt und dann weg lief. „Kurze Zeit später habe ich gesehen, wie er die Eingangstüre eines Hauses an der Stübbenhauser Straße einschlug.“ Diekkämper war so aufgeregt, dass ihm die Hände zitterten. Er sprach ein junges Pärchen an, das auf der Straße ging und bat es, die Polizei anzurufen. Kurze Zeit später sei die Polizei gekommen, habe den Täter überwältigen und festnehmen können.