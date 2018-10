BC Hilden stellt zwei Teams in der Bundesliga

Billard : Billard-Quartett schrumpft auf ein Trio

Thomas Wildförster (v.l.), Wiel van Gemert (2.v.l.) und Markus Melerski (r.) bilden jetzt das Hildener Team. Friedel Wüsthoff (2.v.r.) ist beim neuen Modus außen vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Bundesliga-Mehrkampf gibt es jetzt nicht mehr vier, sondern nur noch drei Disziplinen – für den BC Hilden ein kleiner Nachteil.

Erstmals seit vielen Jahren geht die Billard-Bundesliga im Mehrkampf wieder ohne Play-offs über die Bühne. „Zurück zu den Wurzeln“, heißt also das Prinzip. „Schon früher hatte der DBC Bochum eine Ausnahmestellung. Man wollte durch die Play-offs mehr Spannung in den Wettbewerb bringen, damit auch Außenseiter eine Chance haben. Das waren durchaus interessante Veranstaltungen“, erläutert Thomas Wildförster. Der Routinier des BC Hilden stellt fest: „Jetzt wird der Deutsche Meister wieder aus der Liga heraus ermittelt – das ist auf jeden Fall fairer. Wer über die gesamte Saison die meisten Punkte holt, hat den Titel verdient.“

Letztlich verhinderte die Einführung der Play-offs nicht, dass der DBC Bochum Seriensieger blieb. Und auch diesmal zählt die Mannschaft zu den Top-Favoriten. „Thomas Nockemann ist sehr stark. Und dann haben sie immer noch einen guten Holländer in der Hinterhand“, zählt Wildförster die Trümpfe des Kontrahenten auf. Gleichwohl betont der 64-Jährige: „Wir werden uns nicht kampflos ergeben. Es kommt auf die direkten Duelle an – mal schauen.“

Info Neuer Modus, aber bekannte Favoriten Titelkandidaten In der Mehrkampf-Bundesliga gehen neun Mannschaften an den Start. Top-Favorit ist der DBC Bochum, aber die erste Mannschaft des BC Hilden möchte dem amtierenden Deutschen Meister das Feld nicht kampflos überlassen. Weitere Teams BC Hilden II, BC Grün-Weiß Wanne, Billardunion Nord, BG RW Krefeld, BSC Merzenich, BF Creidlitz-Coburg und ABC Merklinde.

Eine zweite Neuerung im Spielbetrieb brachte nicht den gewünschten Effekt. Denn der Mehrkampf ist nur noch ein Dreikampf, weil die Freie Partie gestrichen wurde, die Billard-Spezialisten also nur noch in den Disziplinen Einband, Cadre 47/2 und Cadre 71/2 um den Sieg streiten. Mit dieser Regelung hoffte der Verband, mehr Teams für den Liga-Betrieb zu gewinnen. „Drei Spieler bekommt man als Verein schneller zusammen als vier“, bringt es Wildförster auf den Punkt. Doch die Rechnung ging nicht auf. In der vergangenen Saison kämpften die Mannschaften noch in zwei Gruppen um den Mehrkampf-Titel, jetzt aber gibt es nur noch eine eingleisige Liga mit neun Teams. Damit fiel auch die geplante 2. Bundesliga als Unterbau flach. Dafür meldete der BC Hilden eine zweite Mannschaft, die aber nun ebenfalls im Oberhaus antritt. Massimo Colajanni, der gerade aus der Jugend kommende Michael Ramge und Routinier Torsten Rütten, der auch im Dreiband antritt, bilden das BCH-Trio, das sich den Klassenerhalt auf die Fahne schreibt. „Sie wollen ihre Leistung verbessern und spielen aus Spaß an der Freud. Wenn sie unterm Strich zwei Vereine hinter sich halten, ist das schon ein großer Erfolg.“

Ganz andere Ambitionen hat hingegen die erste Mannschaft der Hildener, die in der Endabrechnung wieder ganz weit oben landen will. „Realistisch ist der zweite oder dritte Platz – wenn es mehr wird, umso besser“, sagt Wildförster. Allerdings erweist sich der Wegfall der Freien Partie für den BCH als Schwächung, denn mit Markus Melerski hat das Team einen Spezialisten in seinen Reihen, der in der vergangenen Saison in 23 Begegnungen ungeschlagen blieb – das war Liga-Rekord. Melerski tritt nun in der Regel ebenso wie der nicht immer zur Verfügung stehende Holländer Wiel van Gemert im Cadre an. Wildförster übernimmt als Stammkraft den Part im Einband. Bei Bedarf kommen auch der Belgier Maarten Janssen und Dieter Großjung, der seine Stärken im Dreiband hat, zum Einsatz.

Das vereinsinterne Duell gleich zum Saisonauftakt entschied die BCH-Erste glatt mit 6:0 für sich. Danach folgten 6:0-Siege gegen den BSC Merzenich und bei der BG RW Krefeld. Mit neun Zählern führen die Hildener aktuell die Tabelle vor dem punktgleichen Meister DBC Bochum an, der jedoch lediglich einen 4:2-Erfolg bei der Billardunion Nord feierte. Dort treten die Itterstädter am Samstag (14 Uhr) an. Am Sonntag (11 Uhr) geht es zum Tabellendritten BC Grün-Weiß Wanne.