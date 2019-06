Aus der Region : Sunkist ist zurück aus der Versenkung

Langenfeld Die Langenfelder Vertriebsfirma CTP hat sich die Lizenz für die Retro-Marke auf dem deutschen Markt gesichert.

Sunkist, Sunkist? Da war doch was?! „Das war das erste Kindergetränk auf dem deutschen Markt“, erklärt Sven Krämer, Geschäftsführer von CTP, was für „creative trend products“ steht. Krämer, Jahrgang 74, war als Kind ein Fan von Sunkist, einem Orangensaftgetränk ohne Kohlensäure, das in einer pyramidenförmigen Packung angeboten wurde. „1968 kam Sunkist auf den deutschen Markt, ein Jahr später Caprisonne“, doziert er. In den 90ern sei das Getränk wieder vom deutschen Markt verschwunden.